«Арсенал» — «Краснодар»: прямая трансляция матча РПЛ
11 апреля тульский «Арсенал» сыграет дома с «Краснодаром» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ. Начало встречи в 14.00 (по мск).
Команда Дмитрия Парфенова с 17 очками занимает 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар», который ранее возглавил Виктор Гончаренко, с 34 баллами располагается на 10-й строчке.
Следить за трансляцией матча «Арсенал» — «Краснодар» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч Премьер».
Видеотрансляция матча «Арсенал» — «Краснодар»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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