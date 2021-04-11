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«Арсенал» — «Краснодар»: прямая трансляция матча РПЛ

13:00
Маркус Берг (справа). Фото Андрей Шрамко, ФК «Краснодар»
Маркус Берг (справа). Фото Андрей Шрамко, ФК «Краснодар»
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11 апреля тульский «Арсенал» сыграет дома с «Краснодаром» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ. Начало встречи в 14.00 (по мск).

Команда Дмитрия Парфенова с 17 очками занимает 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар», который ранее возглавил Виктор Гончаренко, с 34 баллами располагается на 10-й строчке.

Следить за трансляцией матча «Арсенал» — «Краснодар» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Арсенал» — «Краснодар»

Арсенал Т — Краснодар

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