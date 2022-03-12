«Арсенал» — «Динамо»: тренер туляков Хагуш получил красную карточку в конце первого тайма

Один из тренеров тульского «Арсенала» Анри Хагуш получил красную карточку в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» в добавленное к первому тайму время.

Тренерский штаб туляков активно высказывал недовольство решениями главного арбитра встречи Яна Бобровского. В конце концов, судья принял решение показать прямую красную карточку тренеру Хагушу.