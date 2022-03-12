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Сегодня, 17:23

«Арсенал» и «Динамо» обменялись голами в первом тайме

Анна Горшкова
Корреспондент

Завершился первый тайм матча «Арсенал» — «Динамо» в 21-м туре Тинькофф РПЛ. Счет в игре 1:1.

Счет в матче открыл Федор Смолов после грубейшей ошибки защитника туляков Ивана Новосельцева.

Затем полузащитник «Арсенала» Кингс Кангва сравнял счет, но после просмотра ВАР судья зафиксировал игру рукой со стороны Эванса Кангва и отменил взятие ворот.

На 30-й минуте встречи Эванс забил гол, но Ян Бобровский его не засчитал, так как зафиксировал офсайд у Джордже Деспотовича, который отдал голевой пас. Однако после подсказки ВАР гол был засчитан и счет в матче стал равный.

На 45-й минуте матча один из тренеров «Арсенала» Анри Хагуш получил красную карточку за то, что активно высказывал недовольство решениями главного арбитра.

Всего в первом тайме Бобровский показал пять желтых карточек.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
12 мар, 16:30. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Динамо

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Федор Смолов
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 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
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 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
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