«Арсенал» и «Динамо» обменялись голами в первом тайме

Завершился первый тайм матча «Арсенал» — «Динамо» в 21-м туре Тинькофф РПЛ. Счет в игре 1:1.

Счет в матче открыл Федор Смолов после грубейшей ошибки защитника туляков Ивана Новосельцева.

Затем полузащитник «Арсенала» Кингс Кангва сравнял счет, но после просмотра ВАР судья зафиксировал игру рукой со стороны Эванса Кангва и отменил взятие ворот.

На 30-й минуте встречи Эванс забил гол, но Ян Бобровский его не засчитал, так как зафиксировал офсайд у Джордже Деспотовича, который отдал голевой пас. Однако после подсказки ВАР гол был засчитан и счет в матче стал равный.

На 45-й минуте матча один из тренеров «Арсенала» Анри Хагуш получил красную карточку за то, что активно высказывал недовольство решениями главного арбитра.

Всего в первом тайме Бобровский показал пять желтых карточек.