«Арсенал» — ЦСКА: Заболотный получил травму в первом тайме, вместо него на поле вышел Чалов
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный получил травму в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».
30-летний россиянин покинул поле из-за повреждения на 32-й минуте, вместо него появился Федор Чалов.
30' Похоже, у нас будет вынужденная замена. Заболотный прихрамывает, а Чалов переодевается. (1:1) #АрсеналЦСКА— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 12, 2021
32' Да, первая замена в матче— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 12, 2021
Чалов ? Заболотный
(1:1) #АрсеналЦСКА
Матч с «Арсеналом» стал для Заболотного шестым в сезоне-2021/22 в составе ЦСКА, на его счету 1 гол и 1 результативная передача в составе красно-синих.
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