«Спартак» поздравил Тедеско с 36-летием
«Спартак» поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Доменико Тедеско. 12 сентября ему исполнилось 36 лет.
«Поздравляем экс-тренера «Спартака» с днем рождения! Желаем Доменико и его семье здоровья, тренерских успехов и всего наилучшего.
Всегда рады видеть на нашем стадионе", — говорится в посте в Twitter команды.
Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и попала в квалификацию Лиги чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю