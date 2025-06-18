Ари: «Знал, что Марио хотел вернуться в Россию. Он находится в хорошей форме»

Спортивный директор «Торпедо» Ари в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о приглашении Марио Фернандеса на просмотр в клуб.

«Знал, что Марио хотел вернуться в Россию. Сейчас он проходит просмотр. Он давно не играл и у него есть время себя показать. Я думаю, что все будет хорошо, потому что он находится в хорошей форме. У него нет никакого лишнего веса. Посмотрим, как будет дальше», — сказал Ари «СЭ».

Марио Фернандес находится без клуба с лета 2024 года. Последним клубом 34-летнего игрока был «Зенит».