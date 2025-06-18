В «Торпедо» подтвердили, что Марио Фернандес тренируется с командой

В пресс-службе «Торпедо» сообщили «СЭ», что защитник Марио Фернандес тренируется с командой.

Ранее Sport Baza заявила о возможном переходе футболиста в московский клуб.

«Марио провел тренировку с командой, это действительно так», — сказали «СЭ» в пресс-службе «Торпедо».

Марио Фернандес находится без команды с лета 2024 года. Последним клубом 34-летнего игрока был «Зенит».