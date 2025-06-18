Медведев — о Кержакове: «Он в отличной форме и сможет играть большую роль на поле»

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» объяснил, почему вратарь Михаил Кержаков решил продолжить карьеру.

— Почему Михаил Кержаков передумал завершать карьеру?

— Это не только он передумал, но и мы. Потому что считаем, что он в отличной форме и сможет играть большую роль на поле, тренировках и в раздевалке, что очень важно, — сказал Медведев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

— То есть это такой дядька, который необходим команде?

— Конечно. И посмотрите на Буффона, он до 44 лет играл.

Кержаков является воспитанником СШОР «Зенит». В минувшем сезоне 38-летний голкипер не провел ни одного официального матча за сине-бело-голубых.