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Экс-нападающий «Локомотива» Ари: «Зенит» сильно потеряет, если Малком уйдет в «ПСЖ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Ари считает, что возможный уход Малкома в «ПСЖ» станет большой потерей для «Зенита».

«Зенит» сильно потеряет, если Малком уйдет в ПСЖ. Ведь все знают, что Малком — очень сильный футболист. Как я и говорил, больших футболистов сложно сохранять в России, так как нет еврокубков. Поэтому, конечно, для «Зенита» это потеря, но можно найти футболиста, который захочет играть в России. Сейчас многие футболисты думают только о деньгах, потому что Россия не участвует в еврокубках. Все знают, что там сильный чемпионат, хорошо платят, рядом находится Европа», — приводит слова Ари ТАСС.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к бразильскому форварду, но отметил, что парижане пока не делали российскому клубу официального предложения.

25-летний Малком играет за «Зенит» с 2019 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач.

Источник: https://tass.ru/sport/16912607
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Александр Соболев

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