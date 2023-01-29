Экс-нападающий «Локомотива» Ари: «Зенит» сильно потеряет, если Малком уйдет в «ПСЖ»

Бывший нападающий «Локомотива» Ари считает, что возможный уход Малкома в «ПСЖ» станет большой потерей для «Зенита».

«Зенит» сильно потеряет, если Малком уйдет в ПСЖ. Ведь все знают, что Малком — очень сильный футболист. Как я и говорил, больших футболистов сложно сохранять в России, так как нет еврокубков. Поэтому, конечно, для «Зенита» это потеря, но можно найти футболиста, который захочет играть в России. Сейчас многие футболисты думают только о деньгах, потому что Россия не участвует в еврокубках. Все знают, что там сильный чемпионат, хорошо платят, рядом находится Европа», — приводит слова Ари ТАСС.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к бразильскому форварду, но отметил, что парижане пока не делали российскому клубу официального предложения.

25-летний Малком играет за «Зенит» с 2019 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач.