Ари: «Плохо, что у «Спартака» такие результаты. Команда должна быть на первом месте»

Бывший нападающий «Спартака» Ари в разговоре с «СЭ» оценил результат матча 11-го тура чемпионата России между красно-белыми и ЦСКА (2:3).

«Дерби — это всегда тяжело. Тем более ЦСКА играл дома. Плохо, что у «Спартака» такие результаты. Эта команда всегда должна быть на первом месте, это большой клуб», — сказал Ари «СЭ» на Лига Ставок Media Basket.

ЦСКА одержал третью победу подряд в РПЛ и с 24 очками занимает первое место в турнирной таблице. «Спартак» с 18 баллами идет на шестом месте в чемпионате России.