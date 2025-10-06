Дзюба — о дерби: «ЦСКА был чуточку лучше, заслужил»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в разговоре с «СЭ» оценил результат дерби 11-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» (3:2).

«Смотрел игру. Прикольное дерби, потрясающий матч. Болельщики получили весь спектр эмоций. Думаю, что ЦСКА был чуточку лучше, заслужил», — сказал Дзюба «СЭ» на Лига Ставок Media Basket.

ЦСКА одержал третью победу подряд в РПЛ и с 24 очками вышел на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с 18 баллами идет на шестом месте в чемпионате России.