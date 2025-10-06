«Пари НН» окончательно вернулся на арену в Нижнем Новгороде

«Пари НН» объявил, что клуб окончательно возвращается на домашнюю арену в Нижнем Новгороде.

«Матч против «Акрона» проведем на «Совкомбанк Арене». После кубковой игры со «Спартаком» комиссар РФС оценил поле арены как высокого качества!» — говорится в сообщении клуба.

«Пари НН» впервые в этом сезоне сыграл на «Совкомбанк Арене» 1 октября против Спартака» (1:2) в FONBET Кубке России. Ранее клуб принимал соперников в Саранске, Грозном и Казани.

Матч «Пари НН» — «Акрон» в 12-м туре РПЛ состоится 18 октября.