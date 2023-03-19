Вера заявил, что не обсуждает вопрос получения российского паспорта: «Ничего такого нет!»

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера ответил на вопрос «СЭ» о получении российского гражданства.

«Вопрос получения российского гражданства не обсуждается! Ничего такого нет! Просто в Сочи меня спросили об этом. Я ответил, что если об этом пойдет разговор, то можно попробовать. Можно собраться и поговорить об этом с тем, кто мне предложит. Но сейчас ничего такого нет», — сказал Вера «СЭ».

Ранее игрок не исключил, что может в будущем получить гражданство РФ.