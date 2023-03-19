Бышовец считает, что «Зенит» ждет тяжелый матч в гостях у ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал предстоящий матч ЦСКА — «Зенит» в 20-м туре РПЛ.

«Учитывая последние два матча «Зенита», где команда с трудом победила «Химки» и провалила игру с «Динамо», конечно, есть проблемы. Это касается всего российского футбола, когда команды переходят на микроцикл: три матча в неделю. Мы видим неготовность к ротациям состава. Хоть есть возможность заменить до пяти человек в зависимости от результата и счета матча.

Я думаю, что поражение от «Сочи» было холодным душем для ЦСКА. Последние матчи команды оставляют хорошее впечатление по функциональному состоянию футболистов и организации игры. Они нацелены на атаку.

Нас ждем хороший матч. Такие игры, как дерби, всегда держат в напряжении не только болельщиков, но и самих игроков», — цитирует Бышовца Betonmobile.ru.

Начало матча в 19.30 мск.