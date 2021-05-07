Арбитр Станислав Васильев отстранен от работы на матчах РПЛ до окончания служебной проверки
Председатель ЭСК, глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил об итогах заседания комиссии по матчам 28-го тура Тинькофф РПЛ.
— Сегодня состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, — цитирует пресс-служба союза Хачатурянца. — Эксперты изучили эпизоды 28-го тура РПЛ в матчах ЦСКА — «Уфа» (1:1), «Ротор» — «Ахмат» (1:0) и «Краснодар» — «Сочи» (1:3).
Комиссия решила, что судья Иван Сиденков ошибочно показал вторую желтую карточку Реми Кабелла на 78-й минуте матча «Краснодар» — «Сочи», Станислав Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте, Василий Казарцев не зафиксировал фол в штрафной «Уфы» на 86-й минуте. Во всех этих случаях решение экспертов было единогласным.
В концовке чемпионата проходят очень важные матчи и судьям как никогда нужно понимать свою ответственность. Станислав Васильев допустил грубейшую ошибку, несопоставимую с профессиональным уровнем судьи РПЛ.
По результатам заседания Экспертно-судейской комиссии я принял решение провести служебную проверку в отношении Васильева. До ее окончания он будет отстранен от работы на матчах РПЛ, а уже после ее завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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