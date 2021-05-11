«Спартак» и ЦСКА выразили соболезнования в связи со стрельбой в казанской гимназии
13:48
Московские футбольные клубы «Спартак» и ЦСКА в Twitter выразили соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в одной из школ Казани.
«Выражаем соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской гимназии №175. Скорбим вместе с вами», — написала пресс-служба красно-белых.
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