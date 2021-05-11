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«Спартак» и ЦСКА выразили соболезнования в связи со стрельбой в казанской гимназии

13:48
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Московские футбольные клубы «Спартак» и ЦСКА в Twitter выразили соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в одной из школ Казани.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской гимназии №175. Скорбим вместе с вами», — написала пресс-служба красно-белых.

«Армейский клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской гимназии. ЦСКА скорбит вместе с вами», — говорится в сообщении красно-синих.

Стрельба произошла утром 11 мая в школе № 175 в Казани. На учебное заведение напали два вооруженных человека. Одного из них удалось задержать, второй был ликвидирован. Очевидцы слышали взрыв во время стрельбы в школе.

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