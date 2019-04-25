На 70-й минуте матча 25-го тура чемпионата России "Арсенал" - "Спартак" арбитр Михаил Вилков не стал во второй раз наказывать гостей 11-метровым ударом, хотя основания для назначения пенальти у него были. На видеоповторе видно, что Фернанду не успел остановиться и совершил фол по неосторожности, сбив Хагуша.

Возможно, Вилков не видел всех деталей единоборства или его смутил красивый полет игрока тульской команды. (Александр Бобров)

Эпизод матча "Арсенал" - "Спартак".

Эпизод матча "Арсенал" - "Спартак".

Эпизод матча "Арсенал" - "Спартак".

Эпизод матча "Арсенал" - "Спартак".