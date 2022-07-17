Лапочкин: «В матче «Ахмата» со «Спартаком» Шелию надо было удалять с поля»

Арбитр Сергей Лапочкин разобрал судейские решения коллеги Владислава Безбородова в матче первого тура Российской премьер-лиги «Ахмат» — «Спартак» (1:1).

— Удаление Рыбуса абсолютно справедливое, потому что Мацей сначала заслужил первую желтую карточку за неспортивное поведение, толчок двумя руками в спину, а после этого началась заварушка, скажем так, и он в нее также в неспортивной манере включился и должен был получить еще одну карточку. Но ему к тому моменту еще не показали первую. Момент необычный, но, когда все закончилось, судья сразу показал и первую, и вторую, которые превратились в красную. Все справедливо.

— Второй момент встречи гораздо более спорный, когда столкнулись Соболев и Шелия. Что там было?

— По мне, там все было бы просто, если бы судья сразу зафиксировал фол Александра на вратаре — и все бы забыли об этом. Но Безбородов дал побороться, а после того, как мяч, скорее всего, вышел из игры, Шелия ударил ногой Соболева в область икроножной мышцы. Естественно, это агрессивное поведение — и за это голкипер должен был быть удален с поля. В правилах написано — даже за попытку удара, когда нет мяча — это красная карточка. А тут мяча не было и близко.

— То есть, по этому моменту «Спартак» реально может предъявлять претензии?

— «Спартак» может все, что угодно. Это не ко мне уже, но в эпизоде, по моему мнению, должна быть красная.

— Только красная или еще и пенальти?

— Там просто из трансляции не очень понятно: если мяч в этот момент находился в игре, не покинул поле, то это пенальти и красная карточка. Если же покинул — то в зависимости от того, от кого ушел — либо угловой, либо удар от ворот — и тоже красная.

— Первый тур — и сразу судейский скандал. Печальная тенденция?

— Вообще всегда печально, когда случаются судейские скандалы. Посмотрим, что будет дальше, потому что у ребят была хорошая предсезонка, хорошая практика... Просто именно эта игра «Ахмата» со «Спартаком» была тяжелая, очень много ключевых решений. И в концовке все устали. Так что по одному матчу нельзя судить, — приводит слова Лапочки «РБ Спорт».

Напомним, что Безбородов на 41-й минуте встречи удалил защитник московского клуба Мацея Рыбуса. На 77-й минуте нападающий красно-белых Квинси Промес попал мячом в руку защитнику грозненцев Юрию Журавлеву. Арбитр не назначил пенальти, а ВАР не стал вмешиваться в эпизод. На исходе основного времени вратарь хозяев Гиорги Шелия ударил нападающего гостей Александра Соболева шипами бутс по ноге. Безбородов показал желтую карточку и не стал удалять вратаря после консультации с ВАР.