Лапочкин: «В матче «Ахмата» со «Спартаком» Шелию надо было удалять с поля»
Арбитр Сергей Лапочкин разобрал судейские решения коллеги Владислава Безбородова в матче первого тура Российской премьер-лиги «Ахмат» — «Спартак» (1:1).
— Удаление Рыбуса абсолютно справедливое, потому что Мацей сначала заслужил первую желтую карточку за неспортивное поведение, толчок двумя руками в спину, а после этого началась заварушка, скажем так, и он в нее также в неспортивной манере включился и должен был получить еще одну карточку. Но ему к тому моменту еще не показали первую. Момент необычный, но, когда все закончилось, судья сразу показал и первую, и вторую, которые превратились в красную. Все справедливо.
— Второй момент встречи гораздо более спорный, когда столкнулись Соболев и Шелия. Что там было?
— По мне, там все было бы просто, если бы судья сразу зафиксировал фол Александра на вратаре — и все бы забыли об этом. Но Безбородов дал побороться, а после того, как мяч, скорее всего, вышел из игры, Шелия ударил ногой Соболева в область икроножной мышцы. Естественно, это агрессивное поведение — и за это голкипер должен был быть удален с поля. В правилах написано — даже за попытку удара, когда нет мяча — это красная карточка. А тут мяча не было и близко.
— То есть, по этому моменту «Спартак» реально может предъявлять претензии?
— «Спартак» может все, что угодно. Это не ко мне уже, но в эпизоде, по моему мнению, должна быть красная.
— Только красная или еще и пенальти?
— Там просто из трансляции не очень понятно: если мяч в этот момент находился в игре, не покинул поле, то это пенальти и красная карточка. Если же покинул — то в зависимости от того, от кого ушел — либо угловой, либо удар от ворот — и тоже красная.
— Первый тур — и сразу судейский скандал. Печальная тенденция?
— Вообще всегда печально, когда случаются судейские скандалы. Посмотрим, что будет дальше, потому что у ребят была хорошая предсезонка, хорошая практика... Просто именно эта игра «Ахмата» со «Спартаком» была тяжелая, очень много ключевых решений. И в концовке все устали. Так что по одному матчу нельзя судить, — приводит слова Лапочки «РБ Спорт».
Напомним, что Безбородов на 41-й минуте встречи удалил защитник московского клуба Мацея Рыбуса. На 77-й минуте нападающий красно-белых Квинси Промес попал мячом в руку защитнику грозненцев Юрию Журавлеву. Арбитр не назначил пенальти, а ВАР не стал вмешиваться в эпизод. На исходе основного времени вратарь хозяев Гиорги Шелия ударил нападающего гостей Александра Соболева шипами бутс по ноге. Безбородов показал желтую карточку и не стал удалять вратаря после консультации с ВАР.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 4
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|1 : 1
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Урал
|1
|0
|1