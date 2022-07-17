Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:56

Лапочкин: «В матче «Ахмата» со «Спартаком» Шелию надо было удалять с поля»

Лапочкин считает, что в матче «Ахмата» со «Спартаком» надо было удалять Шелию
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Арбитр Сергей Лапочкин разобрал судейские решения коллеги Владислава Безбородова в матче первого тура Российской премьер-лиги «Ахмат» — «Спартак» (1:1).

— Удаление Рыбуса абсолютно справедливое, потому что Мацей сначала заслужил первую желтую карточку за неспортивное поведение, толчок двумя руками в спину, а после этого началась заварушка, скажем так, и он в нее также в неспортивной манере включился и должен был получить еще одну карточку. Но ему к тому моменту еще не показали первую. Момент необычный, но, когда все закончилось, судья сразу показал и первую, и вторую, которые превратились в красную. Все справедливо.

— Второй момент встречи гораздо более спорный, когда столкнулись Соболев и Шелия. Что там было?

— По мне, там все было бы просто, если бы судья сразу зафиксировал фол Александра на вратаре — и все бы забыли об этом. Но Безбородов дал побороться, а после того, как мяч, скорее всего, вышел из игры, Шелия ударил ногой Соболева в область икроножной мышцы. Естественно, это агрессивное поведение — и за это голкипер должен был быть удален с поля. В правилах написано — даже за попытку удара, когда нет мяча — это красная карточка. А тут мяча не было и близко.

— То есть, по этому моменту «Спартак» реально может предъявлять претензии?

— «Спартак» может все, что угодно. Это не ко мне уже, но в эпизоде, по моему мнению, должна быть красная.

— Только красная или еще и пенальти?

— Там просто из трансляции не очень понятно: если мяч в этот момент находился в игре, не покинул поле, то это пенальти и красная карточка. Если же покинул — то в зависимости от того, от кого ушел — либо угловой, либо удар от ворот — и тоже красная.

— Первый тур — и сразу судейский скандал. Печальная тенденция?

— Вообще всегда печально, когда случаются судейские скандалы. Посмотрим, что будет дальше, потому что у ребят была хорошая предсезонка, хорошая практика... Просто именно эта игра «Ахмата» со «Спартаком» была тяжелая, очень много ключевых решений. И в концовке все устали. Так что по одному матчу нельзя судить, — приводит слова Лапочки «РБ Спорт».

Напомним, что Безбородов на 41-й минуте встречи удалил защитник московского клуба Мацея Рыбуса. На 77-й минуте нападающий красно-белых Квинси Промес попал мячом в руку защитнику грозненцев Юрию Журавлеву. Арбитр не назначил пенальти, а ВАР не стал вмешиваться в эпизод. На исходе основного времени вратарь хозяев Гиорги Шелия ударил нападающего гостей Александра Соболева шипами бутс по ноге. Безбородов показал желтую карточку и не стал удалять вратаря после консультации с ВАР.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-lapochkin-mladshij-v-matche-ahmata-so-spartakom-sheliyu-nado-by-lo-udalyat-s-polya/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Огуречная диета: польза и ожидаемый эффект
«Малиновского манило небо, оно его и забрало». Главный талант биатлона прогуливал сборы ради полетов, и разбился в 25 лет
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
«Краснодар» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 17 июля 2022 года
РПЛ: «Динамо» — «Ростов» и другие матчи 1-го тура
Хохлов надеется, что «Динамо» попадет в тройку лучших в РПЛ в честь 100-летия клуба
Мацуев считает, что «Спартаку» нужно дать время Абаскалю
Каррера: «Не считаю, что в России слабый уровень судейства. Ошибаются везде»
«Торпедо» — «Сочи»: смотреть прямую трансляцию матча
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Мацуев считает, что «Спартаку» нужно дать время Абаскалю
Каррера: «Не считаю, что в России слабый уровень судейства. Ошибаются везде»
В ЭСК сообщили, что не получали от «Спартака» жалобу на судейство в матче с «Ахматом»
Экс-советник Федуна Камоцци: «Желаю «Спартаку» достичь всех поставленных целей на сезон»
Медина: «ЦСКА способен обыграть «Зенит» и стать чемпионом России»
Гайич прокомментировал победу ЦСКА над «Уралом» в матче первого тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мацуев считает, что «Спартаку» нужно дать время Абаскалю

Хохлов надеется, что «Динамо» попадет в тройку лучших в РПЛ в честь 100-летия клуба
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
3
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
4
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
5
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
13
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 2 : 0
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 4
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 1 : 1
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Рамазан Гаджимурадов

Рамазан Гаджимурадов

Урал

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости