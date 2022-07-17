Хохлов надеется, что «Динамо» попадет в тройку лучших в РПЛ в честь 100-летия клуба

Бывший футболист и экс-главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов надеется, что бело-голубые в честь 100-летия клуба попадут в тройку лучших в РПЛ по итогам сезона.

«Хочется посмотреть на новую команду «Динамо». Пришел другой тренер, клуб потерял много игроков. Надо увидеть, в какой футбол будет играть команда. Проблема еще в том, что у «Динамо» нет опытных центральных защитников. На Кутицкого выпадет очень большая нагрузка. В клубе прекрасно понимают, что на эту позицию требуется усиление.

100-летие «Динамо»? Руководство говорило, что хочет к этой дате стать чемпионами, но это будет тяжело сделать, хотя нет ничего невозможного. Хочется, чтобы команда оказалась в тройке по итогам сезона», — приводит «РБ Спорт» слова Хохлова.

Сегодня, 17 июля «Динамо» проведет первый официальный матч в сезоне-2022/23 — против «Ростова» в рамках 1-го тура РПЛ. Начало игры — в 20.00 (мск).