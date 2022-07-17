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Сегодня, 14:57

Хохлов надеется, что «Динамо» попадет в тройку лучших в РПЛ в честь 100-летия клуба

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший футболист и экс-главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов надеется, что бело-голубые в честь 100-летия клуба попадут в тройку лучших в РПЛ по итогам сезона.

«Хочется посмотреть на новую команду «Динамо». Пришел другой тренер, клуб потерял много игроков. Надо увидеть, в какой футбол будет играть команда. Проблема еще в том, что у «Динамо» нет опытных центральных защитников. На Кутицкого выпадет очень большая нагрузка. В клубе прекрасно понимают, что на эту позицию требуется усиление.
100-летие «Динамо»? Руководство говорило, что хочет к этой дате стать чемпионами, но это будет тяжело сделать, хотя нет ничего невозможного. Хочется, чтобы команда оказалась в тройке по итогам сезона», — приводит «РБ Спорт» слова Хохлова.

Сегодня, 17 июля «Динамо» проведет первый официальный матч в сезоне-2022/23 — против «Ростова» в рамках 1-го тура РПЛ. Начало игры — в 20.00 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-hohlov-v-100-letie-dinamo-hochetsya-chtoby-komanda-by-la-v-trojke/

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
Дмитрий Хохлов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
3
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
4
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
5
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
13
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
 2 : 4
16.07 20:00
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 1 : 1
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