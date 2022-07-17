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Мацуев считает, что «Спартаку» нужно дать время Абаскалю

Иван Торопцев
Корреспондент
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Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал ничью красно-белых с «Ахматом» (1:1) в матче 1-го тура РПЛ.

По мнению Мацуева, руководству клуба нужно дать время новому главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.

«Мне не хочется жаловаться на судейство и то, что оно стало единственной причиной, по которой команда не выиграла. Есть случаи, когда речь идет об откровенном убийстве клуба, а есть субъективные моменты. Их должны разбирать специалисты. Да, в штрафной «Ахмата» была рука, когда Квинси подавал, но здесь надо знать трактовки. В целом, мне матч понравился, игра была открытой, с обилием голевых моментов. У меня другой вопрос — как Николсон, который получает мяч, затем отпускает его на такое большое расстояние? Как бывший нападающий, могу сказать, что это элементарная небрежность. Игрок такого класса должен реализовывать подобные моменты.
К двум желтым Рыбуса особо не придерешься. Оба нарушения произошли в течение одной минуты. Да, он подвел красно-белых. Надо выстраивать команду из тех футболистов, кто сейчас есть. Если «Спартак» будет играть, как первые 20 минут в Санкт-Петербурге, я буду рад за такой «Спартак». Мастера у нас есть, просто надо дать время главному тренеру, которого не критикует только ленивый за то, что он ноунейм. Дайте человеку поработать, хватит метаться от одного к другому», — приводит «РБ Спорт» слова Мацуева.

Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня 2022 года. Матч против «Ахмата» стал для него вторым с московской командой — до этого он уступил «Зениту» (0:4) в игре за Суперкубок России, которая состоялась 9 июля.

Во 2-м туре РПЛ «Спартак» встретится с «Краснодаром» на выезде. Матч пройдет 23 июля, начало — в 20.00 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-matsuev-nado-dat-vremya-glavnomu-treneru-spartaka-hvatit-metat-sya-ot-odnogo-k-drugomu/

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П1

17%

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Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Денис Мацуев
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