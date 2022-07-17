Мацуев считает, что «Спартаку» нужно дать время Абаскалю
Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал ничью красно-белых с «Ахматом» (1:1) в матче 1-го тура РПЛ.
По мнению Мацуева, руководству клуба нужно дать время новому главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.
«Мне не хочется жаловаться на судейство и то, что оно стало единственной причиной, по которой команда не выиграла. Есть случаи, когда речь идет об откровенном убийстве клуба, а есть субъективные моменты. Их должны разбирать специалисты. Да, в штрафной «Ахмата» была рука, когда Квинси подавал, но здесь надо знать трактовки. В целом, мне матч понравился, игра была открытой, с обилием голевых моментов. У меня другой вопрос — как Николсон, который получает мяч, затем отпускает его на такое большое расстояние? Как бывший нападающий, могу сказать, что это элементарная небрежность. Игрок такого класса должен реализовывать подобные моменты.
К двум желтым Рыбуса особо не придерешься. Оба нарушения произошли в течение одной минуты. Да, он подвел красно-белых. Надо выстраивать команду из тех футболистов, кто сейчас есть. Если «Спартак» будет играть, как первые 20 минут в Санкт-Петербурге, я буду рад за такой «Спартак». Мастера у нас есть, просто надо дать время главному тренеру, которого не критикует только ленивый за то, что он ноунейм. Дайте человеку поработать, хватит метаться от одного к другому», — приводит «РБ Спорт» слова Мацуева.
Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня 2022 года. Матч против «Ахмата» стал для него вторым с московской командой — до этого он уступил «Зениту» (0:4) в игре за Суперкубок России, которая состоялась 9 июля.
Во 2-м туре РПЛ «Спартак» встретится с «Краснодаром» на выезде. Матч пройдет 23 июля, начало — в 20.00 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 4
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|1 : 1
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Урал
|1
|0
|1