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Бывший судья ФИФА положительно оценил работу главного арбитра матча «Спартак» — «Локомотив»

7 ноября, 23:36
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Бывший судья ФИФА Алексей Николаев оценил работу арбитра Ивана Сиденкова на матче 14-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:1).

Разбирая эпизод с удалением полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова, Николаев заявил, что это решение не вызывает сомнений.

«Игрок, который имеет желтую карточку, должен помнить об этом и понимать, что в таких эпизодах надо играть аккуратнее. Все видели очевидное нарушение, за которое арбитр не мог не наказать игрока второй желтой карточкой. Все эмоции в этом моменте возникли из-за того, что футболисты «Спартака» посчитали, что эпизодом раньше в похожей ситуации не была показана вторая желтая карточка игроку «Локомотива», но, если посмотреть видео, там был совершенно другой характер нарушения, скорее Роман Зобнин своим движением спровоцировал его», — сказал Николаев ТАСС.

«Что касается красной карточки Тину Едваю после матча, это показательный момент для всех арбитров — молодой судья не пропустил жест, который показал игрок «Локомотива», за что и был справедливо удален с поля. В целом получилась классная игра, но в каких-то эпизодах арбитр вышел на первый план. Ему пока не хватает опыта, думаю, со временем он будет более незаметным в таких играх», — добавил он.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12857921

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры


  • Figa

    Ща , падём все ниц !)) Николаев = краснощёкий и положительный ! Но Шава , поставил наглеца на место !)) Николаев отвергал очевидное , аки кто ?)) Николаев = это вообще никто !((((:japanese_ogre::poop:

    08.11.2021