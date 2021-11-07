Бывший судья ФИФА Алексей Николаев оценил работу арбитра Ивана Сиденкова на матче 14-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:1).

Разбирая эпизод с удалением полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова, Николаев заявил, что это решение не вызывает сомнений.

«Игрок, который имеет желтую карточку, должен помнить об этом и понимать, что в таких эпизодах надо играть аккуратнее. Все видели очевидное нарушение, за которое арбитр не мог не наказать игрока второй желтой карточкой. Все эмоции в этом моменте возникли из-за того, что футболисты «Спартака» посчитали, что эпизодом раньше в похожей ситуации не была показана вторая желтая карточка игроку «Локомотива», но, если посмотреть видео, там был совершенно другой характер нарушения, скорее Роман Зобнин своим движением спровоцировал его», — сказал Николаев ТАСС.

«Что касается красной карточки Тину Едваю после матча, это показательный момент для всех арбитров — молодой судья не пропустил жест, который показал игрок «Локомотива», за что и был справедливо удален с поля. В целом получилась классная игра, но в каких-то эпизодах арбитр вышел на первый план. Ему пока не хватает опыта, думаю, со временем он будет более незаметным в таких играх», — добавил он.