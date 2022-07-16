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Судейство

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Арбитр Николаев назвал правильным решение Безбородова показать две желтые Рыбусу

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Судья Владислав Безбородов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил решение судьи Владислава Безбородова показать две желтые карточки защитнику «Спартака» Мацею Рыбусу в первом тайме матча 1-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Первая желтая за срыв атаки, а вторая за удар по мячу после остановки игры. Это если кратко и лаконично. Редкие, непопулярные, но абсолютно верные две карточки. Это проблема футболиста!» — сказал Николаев «СЭ».

32-летний Рыбус получил две желтые карточки в одном эпизоде первого тайма игры с грозненцами за 10 секунд. Сначала польский футболист потерял мяч в центре поля и останавливал убегающего соперника, схватив его руками. После того, как судья встречи Владислав Безбородов зафиксировал нарушение правил, Рыбус демонстративно отбросил мяч в сторону.

16&nbsp;февраля. &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Ахмат» — «Спартак»: Безбородов ошибся, удалив Рыбуса?

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Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

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28%

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ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

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Мацей Рыбус
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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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