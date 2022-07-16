«Ахмат» — «Спартак»: Рыбус получил две желтые карточки за 10 секунд

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус был удален в первом тайме по ходу матча 1-го тура РПЛ против «Ахмата».

Причем поляк получил две желтые карточки в одном эпизоде.

Сначала он потерял мяч в центре поля и останавливал убегающего соперника, схватив его руками. После того, как судья встречи Владислав Безбородов зафиксировал нарушение правил, Рыбус демонстративно отбросил мяч в сторону.

Напомним, что Рыбус перешел в московский клуб этим летом в статусе свободного агента.