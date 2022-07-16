«Ахмат» — «Спартак»: Безбородов ошибся, удалив Рыбуса?

На 41-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» арбитр Владислав Безбородов принял неожиданное для многих решение: вынес два предупреждения защитнику красно-белых Мацею Рыбусу и удалил его с поля с показом красной карточки.

Случай нечастый, но судья поступил в соответствии с правилами. Он квалифицировал действия спартаковца таким образом, что тот заслужил именно две желтые карточки за свои нарушения.

Первая — за задержку соперника. Безбородов зафиксировал этот фол и остановил игру.

16 февраля. «Ахмат» — «Спартак».

А затем Рыбус пнул мяч и стал участником конфликта. За это последовало второе предупреждение.

16 февраля. «Ахмат» — «Спартак».

Возможно, болельщики «Спартака» сочтут санкции судьи слишком жесткими, но в первую очередь в удалении нужно винить самого Рыбуса.