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Судейство

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«Ахмат» — «Спартак»: Безбородов ошибся, удалив Рыбуса?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
16 февраля. «Ахмат» — «Спартак».
16 февраля. «Ахмат» — «Спартак».
16 февраля. «Ахмат» — «Спартак».
16 февраля. «Ахмат» — «Спартак».
16 февраля. «Ахмат» — «Спартак».
16 февраля. «Ахмат» — «Спартак».
16 февраля. «Ахмат» — «Спартак».
16 февраля. «Ахмат» — «Спартак».
16 февраля. «Ахмат» — «Спартак».
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На 41-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» арбитр Владислав Безбородов принял неожиданное для многих решение: вынес два предупреждения защитнику красно-белых Мацею Рыбусу и удалил его с поля с показом красной карточки.

Случай нечастый, но судья поступил в соответствии с правилами. Он квалифицировал действия спартаковца таким образом, что тот заслужил именно две желтые карточки за свои нарушения.

Первая — за задержку соперника. Безбородов зафиксировал этот фол и остановил игру.

16 февраля. «Ахмат» — «Спартак».
16 февраля. «Ахмат» — «Спартак».

А затем Рыбус пнул мяч и стал участником конфликта. За это последовало второе предупреждение.

16 февраля. «Ахмат» — «Спартак».
16 февраля. «Ахмат» — «Спартак».

Возможно, болельщики «Спартака» сочтут санкции судьи слишком жесткими, но в первую очередь в удалении нужно винить самого Рыбуса.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
16 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Спартак

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 0
2-й тайм

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
Мацей Рыбус
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Владислав Безбородов
18
9
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
3
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
4
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
5
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
6
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
7
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
8
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
9
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
12
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
13
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
14
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
15
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
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16.07 20:00
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 - : -
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 - : -
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 1
Маркус Валле да Силва Вендел

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П
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И К Ж
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 1 0 1
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 1 0 1
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