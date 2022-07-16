Президент «Оренбурга» Еремякин заявил, что команде не хватило креатива в матче с «Крыльями Советов»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:4).

«От игры обеих команд я получил удовольствие, — цитирует ТАСС Еремякина. — Но в игре нашей команды явно обозначились проблемы. Нет пока такой сыгранности, нет некого дополнительного креатива. Я думаю, что тренерский штаб сделает соответствующий анализ, увидит эти проблемы. Резервы, чтобы улучшить игру, есть, будем это делать от матча к матчу».

В следующем туре «Оренбург» 23 июля в домашней встрече сыграет против «Урала», «Крылья Советов» днем ранее проведут матч в гостях с «Зенитом».