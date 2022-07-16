«Ахмат» — «Спартак»: Безбородов добавил три минуты, но гол забит на четвертой. Как такое может быть?

На 45+4-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» арбитр Владислав Безбородов назначил угловой удар, после розыгрыша которого хозяева поля открыли счет. Ранее к основному времени первого тайма судья добавил три минуты, но в итоге сыграно было больше. Это по правилам?

Арбитр ничего не нарушил, дав командам провести на поле больше трех минут, добавленных изначально. Более того, одна из этих трех минут ушла на выполнение штрафного удара «Ахматом», после чего и был назначен угловой удар.

Так что в действиях Безбородова нет ничего противоправного. Вопрос только в том, будут ли и другие судьи в дальнейшем вести себя подобным образом?