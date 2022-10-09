Арбитр Хусаинов объяснил, почему Казарцев не показал красную Зотову в эпизоде с Джикией

Бывший судья Сергей Хусаинов прокомментировал корреспонденту «СЭ» эпизод в 1-м тайме матча 12-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов», в котором защитник самарцев Георгий Зотов попал шипами в колено капитана красно-белых Георгия Джикии.

«В данном случае желтая карточка Зотову — правильное решение. Красную можно было бы показать, если бы была агрессия с целью нанесения травмы. А здесь игровая ситуация. Из-за того что игрок был вне игры, то никакого пенальти здесь не должно быть», — сказал Хусаинов «СЭ».

На 37-й минуте встречи Джикия забил гол, но мяч отменили из-за офсайда. Арбитр Казарцев показал Зотову желтую карточку за грубую игру против защитника «Спартака».