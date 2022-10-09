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Судейство

9 октября, 15:09

Арбитр Хусаинов объяснил, почему Казарцев не показал красную Зотову в эпизоде с Джикией

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Бывший судья Сергей Хусаинов прокомментировал корреспонденту «СЭ» эпизод в 1-м тайме матча 12-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов», в котором защитник самарцев Георгий Зотов попал шипами в колено капитана красно-белых Георгия Джикии.

«В данном случае желтая карточка Зотову — правильное решение. Красную можно было бы показать, если бы была агрессия с целью нанесения травмы. А здесь игровая ситуация. Из-за того что игрок был вне игры, то никакого пенальти здесь не должно быть», — сказал Хусаинов «СЭ».

На 37-й минуте встречи Джикия забил гол, но мяч отменили из-за офсайда. Арбитр Казарцев показал Зотову желтую карточку за грубую игру против защитника «Спартака».

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;. «Спартак» — «Крылья Советов»: прямая трансляция. Онлайн
Георгий Джикия
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Сергей Хусаинов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Александр Соболев

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Зенит

 5
И К Ж
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Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

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