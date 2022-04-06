Экс-президент «Локомотива» рассказал, кто из тренеров может возглавить команду

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» предложил кандидатуры на пост главного тренера московской команды.

«В «Локомотиве» очень много своих специалистов. Это и Ринат Саярович Билялетдинов, заслуженный тренер России, много лет проработал в «Локомотиве» и тренировал «Рубин». Это и Вадим Евсеев, который сейчас тренирует «Шинник». Я недавно его команду видел, там чувствуется рука Вадима — боевитость, локомотивский дух. Он спокойно может возглавить нашу команду. Да много тренеров есть, тот же Игорь Черевченко. Я бы вообще взял всю структуру тренеров клуба и насытил бы ее бывшими локомотивцами, начиная с академии и заканчивая главной командой. Их у нас очень много — и Володя Маминов, и Евгений Харлачев, и Саркис Оганесян без работы сейчас. Может быть, возглавил бы все это в качестве главного спортивного менеджера Юрий Семин. Тогда бы мы на многие годы увидели настоящий локомотивский футбол», — сказал Наумов «СЭ».

Сейчас подготовкой «Локомотива» руководит немецкий специалист Марвин Комппер. При этом главным тренером московского клуба был назначен Заур Хапов.

«Локомотив» с 37 очками занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России.