Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:13

Бушманов считает, что у Агапова есть все шансы заиграть в ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов оценил переход защитника Ильи Агапова из «Нижнего Новгорода» в ЦСКА.

«Видел ли я в Агапове перспективы дорасти до ЦСКА? Да, у него были задатки. Думаю, у него есть все шансы и возможности заиграть в ЦСКА. У Агапова есть качества, которые позволяют играть на таком уровне. У него хорошая скорость, высокий рост. И он умный парень. Может ли пара Дивеев-Агапов стать лучшей в сборной на долгие годы? Давайте не будем опережать события», — приводит слова Бушманова Sport24.

21-летний Агапов подписал контракт с армейским клубом до 2027 года. Нынешний сезон стал первым для центрального защитника на уровне РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-07-bushmanov-u-agapova-yest-vse-shansy-zaigrat-v-tsska-umnyy-paren-khoroshaya-skorost-vysokiy-rost
Евгений Бушманов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Агапов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Титулованный боксер оказался родственником наркобарона. Бандита поймали: в перестрелке погибли 29 человек
Овечкин повторил рекорд Ковалева по количеству матчей в НХЛ среди россиян
Медведев карикатурой оценил выборы нового спикера палаты представителей США
Число погибших военных в Макеевке возросло до 89 человек
В Польше рассказали о «вонзившей нож в спину» Венгрии Украине
Украинские войска в пятый раз за текущие сутки обстреляли Донецк
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анзор Кавазашвили заявил о низкой эффективности академии «Зенита»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости