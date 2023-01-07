Бушманов считает, что у Агапова есть все шансы заиграть в ЦСКА

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов оценил переход защитника Ильи Агапова из «Нижнего Новгорода» в ЦСКА.

«Видел ли я в Агапове перспективы дорасти до ЦСКА? Да, у него были задатки. Думаю, у него есть все шансы и возможности заиграть в ЦСКА. У Агапова есть качества, которые позволяют играть на таком уровне. У него хорошая скорость, высокий рост. И он умный парень. Может ли пара Дивеев-Агапов стать лучшей в сборной на долгие годы? Давайте не будем опережать события», — приводит слова Бушманова Sport24.

21-летний Агапов подписал контракт с армейским клубом до 2027 года. Нынешний сезон стал первым для центрального защитника на уровне РПЛ.