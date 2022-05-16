Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об отказе форварда «Зенита» Артема Дзюбы продлевать контракт с клубом из-за понижения зарплаты в три раза.

«Это коммерческая организация, они платят деньги только за результат. Если человек не дает желаемого результата, то ему урежут зарплату. Но поступать с Дзюбой подобным образом не совсем правильно, потому что он за время своего выступления в «Зените» принес очень большие дивиденды. Артем очень многое сделал не только для клуба, но и для сбросной нашей страны. Уважение должно быть в любом случае, даже тогда, когда он по возрасту становится менее необходимым в клубе. Его можно перевести на другую работу при клубе и платить хорошую зарплату. Его заслуги способствовали финансовому и имиджевому развитию клуба», — сказал Кавазашвиши корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Также Кавазашвили отметил, что если Дзюба захочет перейти в зарубежный клуб, то все в его руках.

«Все зависит от его характера. Если он влюблен в свою нынешнюю команду, то он останется и будет согласен на те условия, которые ему предложили. Но если он считает, что еще способен играть за зарубежный клуб, то почему бы ему не попробовать. Он же еще не играл никогда за рубежом, он был только в аренде российских клубов», — добавил Кавзашвили «СЭ».

Ранее сообщалось, что 33-летний форвард может перейти в «Црвену Звезду» или «Фенербахче»