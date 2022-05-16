Ринат Билялетдинов считает, что Дзюбе не стоит уезжать из России

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об отказе форварда «Зенита» Артема Дзюбы продлевать контракт с «Зенитом» из-за понижения зарплаты в три раза.

«Понижение зарплаты, естественно. Если бы он продолжал играть в стартовом составе и все было бы оправданно, то, наверное, контракт могли предложить такой же. Но на длительный срок в этом возрасте уже не предлагают, на полтора-два максимум. Нападающий должен быть взрывным, скоростным, а с возрастом показатели снижаются естественным путем. Поэтому, наверное, предложили пониженный контракт на год», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Также Билялетдинов предположил, где комфортнее будет играть Дзюбе.

«По игре ему, наверное, будет комфортно в России. Можно найти команду с амбициями, где все-таки он в родной обстановке имеет больше шансов, чем в 33 брать адаптацию, что в чемпионате не всегда получается. В Турции сложнее, там другие приоритеты. В Сербии атлетичные ребята, будет очень непросто вести верховую борьбу. Есть свои плюсы и минусы. Главное, что силы, амбиции есть и в футболе, наверное, планирует задержаться не на один год».

Ранее сообщалось, что 33-летний форвард может перейти в «Црвену Звезду» или «Фенербахче».