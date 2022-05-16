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Ринат Билялетдинов считает, что Дзюбе не стоит уезжать из России

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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об отказе форварда «Зенита» Артема Дзюбы продлевать контракт с «Зенитом» из-за понижения зарплаты в три раза.

«Понижение зарплаты, естественно. Если бы он продолжал играть в стартовом составе и все было бы оправданно, то, наверное, контракт могли предложить такой же. Но на длительный срок в этом возрасте уже не предлагают, на полтора-два максимум. Нападающий должен быть взрывным, скоростным, а с возрастом показатели снижаются естественным путем. Поэтому, наверное, предложили пониженный контракт на год», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Также Билялетдинов предположил, где комфортнее будет играть Дзюбе.

«По игре ему, наверное, будет комфортно в России. Можно найти команду с амбициями, где все-таки он в родной обстановке имеет больше шансов, чем в 33 брать адаптацию, что в чемпионате не всегда получается. В Турции сложнее, там другие приоритеты. В Сербии атлетичные ребята, будет очень непросто вести верховую борьбу. Есть свои плюсы и минусы. Главное, что силы, амбиции есть и в футболе, наверное, планирует задержаться не на один год».

Ранее сообщалось, что 33-летний форвард может перейти в «Црвену Звезду» или «Фенербахче».

Артем Дзюба
Ринат Билялетдинов
РПЛ
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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Арсенал – Урал
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Динамо – Сочи
 - : -
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Краснодар – Ахмат
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
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Н. Новгород – Зенит
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