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Сегодня, 19:04

Сердар Таски объявил о завершении карьеры

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сердар Таски.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший футболист «Спартака» Сердар Таски в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о том, что завершил карьеру.

«Уже два года я не играю в футбол. Сейчас я готовлюсь к тренерской карьере. В скором времени у меня появится тренерская лицензия», — сказал Таски «СЭ».

Сердар Таски выступал за «Спартак» с 2013 по 2018 год. Он выиграл в составе московского клуба чемпионат России.

Сердар Таски
ФК Спартак (Москва)
0
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