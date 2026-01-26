Талалаев: «Точно знаю, с моим тренерским штабом «Балтика» не будет бороться за выживание»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от второй части сезона-2025/26 чемпионата России.

Калининградская команда после 18 туров РПЛ набрала 35 очков и занимает пятое место в таблице.

«Я футболистам своим говорю, что вы делаете выше, чем мы рассчитывали. Но можно еще выше. И если остановиться на этом, тогда ничего не будет. Точно знаю, что с моим тренерским штабом не будет падения результатов. В каком плане — мы не провалимся, не будем бороться за выживание. Если анализировать процент набора очков в тех командах, где я работал, мы спокойны. Поэтому я так уверенно и говорю. Конечно, кое-где приходится задирать планку. Потому что в этом задача — чтобы весь клуб и футболисты в это верили. Если я сам в это не буду верить, то и они не будут», — цитирует Талалаева «РБ Спорт».

Талалаев возглавляет «Балтику» с сентября 2024 года.