Рыков: «По бюджету «Пари НН» занимает третье-четвертое место с конца в РПЛ»

Бывший заместитель спортивного директора «Пари НН» Владимир Рыков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о задачах клуба.

— Многие удивлялись, что прошлым летом у «Пари НН» кардинально поменялся состав.

— Все изменения в составе были согласованы с тренерским штабом. Понятно, что переход на новый стиль футбола давался тяжело, это болезненно для болельщиков. От руководства перед нами была поставлена задача уйти от оборонительного футбола, и без изменений в составе этого невозможно достичь. Заметьте, всего один ушедший футболист — Ведерников — смог закрепиться в РПЛ, и то он игрок ротации. Это показатель.

Сейчас у «Пари НН» молодая и бегущая команда. Вижу, что клуб сделал серьезный шаг к изменению структуры игры.

— Была поставлена задача уйти от оборонительного футбола. Но это трудно сделать, когда у клуба небольшой бюджет?

— Конечно, у «Пари НН» небольшой бюджет. Наши предложения на рынке перебивали и «Акрон», и «Динамо» Махачкала, которое могло себе позволить купить нападающего Миро за 1,5 миллиона евро. У нижегородского клуба нет большого бюджета на трансферы. С каким-то новичками мы угадали, с какими-то — нет. Взяли в аренду нападающего Весино, который в итоге не заиграл, но на него не было больших затрат. Наверное, по бюджету «Пари НН» занимает третье-четвертое место с конца в РПЛ.

Поэтому клуб сделал ставку на молодых — играют Пигас, Ивлев, Коледин и другие. Но при этом остались и опытные ребята — Медведев, Калинский, Эктов, — сказал «СЭ» Рыков.

«Пари НН» после 18-го тура занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками.