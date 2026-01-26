Рыков: «По бюджету «Пари НН» занимает третье-четвертое место с конца в РПЛ»
Бывший заместитель спортивного директора «Пари НН» Владимир Рыков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о задачах клуба.
— Многие удивлялись, что прошлым летом у «Пари НН» кардинально поменялся состав.
— Все изменения в составе были согласованы с тренерским штабом. Понятно, что переход на новый стиль футбола давался тяжело, это болезненно для болельщиков. От руководства перед нами была поставлена задача уйти от оборонительного футбола, и без изменений в составе этого невозможно достичь. Заметьте, всего один ушедший футболист — Ведерников — смог закрепиться в РПЛ, и то он игрок ротации. Это показатель.
Сейчас у «Пари НН» молодая и бегущая команда. Вижу, что клуб сделал серьезный шаг к изменению структуры игры.
— Была поставлена задача уйти от оборонительного футбола. Но это трудно сделать, когда у клуба небольшой бюджет?
— Конечно, у «Пари НН» небольшой бюджет. Наши предложения на рынке перебивали и «Акрон», и «Динамо» Махачкала, которое могло себе позволить купить нападающего Миро за 1,5 миллиона евро. У нижегородского клуба нет большого бюджета на трансферы. С каким-то новичками мы угадали, с какими-то — нет. Взяли в аренду нападающего Весино, который в итоге не заиграл, но на него не было больших затрат. Наверное, по бюджету «Пари НН» занимает третье-четвертое место с конца в РПЛ.
Поэтому клуб сделал ставку на молодых — играют Пигас, Ивлев, Коледин и другие. Но при этом остались и опытные ребята — Медведев, Калинский, Эктов, — сказал «СЭ» Рыков.
«Пари НН» после 18-го тура занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0