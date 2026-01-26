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26 января, 16:30

Рыков: «По бюджету «Пари НН» занимает третье-четвертое место с конца в РПЛ»

Константин Белов
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший заместитель спортивного директора «Пари НН» Владимир Рыков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о задачах клуба.

— Многие удивлялись, что прошлым летом у «Пари НН» кардинально поменялся состав.

— Все изменения в составе были согласованы с тренерским штабом. Понятно, что переход на новый стиль футбола давался тяжело, это болезненно для болельщиков. От руководства перед нами была поставлена задача уйти от оборонительного футбола, и без изменений в составе этого невозможно достичь. Заметьте, всего один ушедший футболист — Ведерников — смог закрепиться в РПЛ, и то он игрок ротации. Это показатель.

Сейчас у «Пари НН» молодая и бегущая команда. Вижу, что клуб сделал серьезный шаг к изменению структуры игры.

— Была поставлена задача уйти от оборонительного футбола. Но это трудно сделать, когда у клуба небольшой бюджет?

— Конечно, у «Пари НН» небольшой бюджет. Наши предложения на рынке перебивали и «Акрон», и «Динамо» Махачкала, которое могло себе позволить купить нападающего Миро за 1,5 миллиона евро. У нижегородского клуба нет большого бюджета на трансферы. С каким-то новичками мы угадали, с какими-то — нет. Взяли в аренду нападающего Весино, который в итоге не заиграл, но на него не было больших затрат. Наверное, по бюджету «Пари НН» занимает третье-четвертое место с конца в РПЛ.

Поэтому клуб сделал ставку на молодых — играют Пигас, Ивлев, Коледин и другие. Но при этом остались и опытные ребята — Медведев, Калинский, Эктов, — сказал «СЭ» Рыков.

Владимир Рыков.«Пари НН» также рассматривал Личку. Шпилевского жду в топ-клубе РПЛ». Интервью Владимира Рыкова

«Пари НН» после 18-го тура занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками.

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Владимир Рыков
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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