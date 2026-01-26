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26 января, 17:00

Рыков: «У Шпилевского большие амбиции. Через один-два года мы увидим его в топ-клубе»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший заместитель спортивного директора «Пари НН» Владимир Рыков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о потенциале главного тренера нижегородцев Алексея Шпилевского.

— У Шпилевского на Кипре были еврокубки, а в 2024 году его приглашало «Динамо». Почему были уверены, что тренер приедет в «Пари НН»?

— Считаю, что у Алексея получилось бы и в «Динамо» добиться успеха. Он очень серьезно относится к делу, у него профессиональный тренерский штаб. Не так много специалистов, которые столь досконально и скрупулезно подходят к работе. У Шпилевского большие амбиции. Возможно, через один-два года мы увидим его в топ-клубе, где легче играть в атакующий футбол.

Владимир Рыков.«Пари НН» также рассматривал Личку. Шпилевского жду в топ-клубе РПЛ». Интервью Владимира Рыкова

Шпилевский возглавил «Пари НН» летом 2025 года. Клуб после 18-го тура занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками.

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Владимир Рыков
ФК Нижний Новгород
Алексей Шпилевский
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
7
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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4 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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