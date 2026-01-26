Рыков: «У Шпилевского большие амбиции. Через один-два года мы увидим его в топ-клубе»

Бывший заместитель спортивного директора «Пари НН» Владимир Рыков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о потенциале главного тренера нижегородцев Алексея Шпилевского.

— У Шпилевского на Кипре были еврокубки, а в 2024 году его приглашало «Динамо». Почему были уверены, что тренер приедет в «Пари НН»?

— Считаю, что у Алексея получилось бы и в «Динамо» добиться успеха. Он очень серьезно относится к делу, у него профессиональный тренерский штаб. Не так много специалистов, которые столь досконально и скрупулезно подходят к работе. У Шпилевского большие амбиции. Возможно, через один-два года мы увидим его в топ-клубе, где легче играть в атакующий футбол.