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Андрей Талалаев: «ЦСКА обыграл «Ахмат» по делу»

18:15
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвел итоги матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:2)

«Объективно команда ЦСКА обыграла нас по делу. Ненужные ошибки, о чем уже говорили. В центральной зоне Эджуке при вхождении должен страховаться центральным полузащитником. Мои ребята делали 70 минут все, что могли. На сегодняшний день это близко к нашему максимуму возможностей. Сложно было бы играть более цельно вдесятером против 11.

Сейчас обороняться все умеют. Перестроились на 5-3-1. Вопрос в другом — мы с мячом не играли. Даже оставшись вдесятером, условно с «Рубином» мы создали два удара поворотом, да из которых были 1 на 1. Здесь вдесятером только робкая попытка со стандартов, когда Тимофеев бил и удар Карапузова с левой ноги — этого мало, чтобы в этой игре добиться положительного результата. Здесь обязательно нужно уколоть, забить. Это очень помогает в психологическом плане и сопернику создает дополнительное волнение. Слишком вольготно мы позволили играть армейцам во втором тайме. Если б не вынужденная замена, Конате получил в первом тайме микроповреждение... Пока игроки, которые выходят со скамейки, они, во-первых, не готовы, во-вторых, уровень. У ЦСКА на замену выходят игроки сборной», — заявил Талалаев.

На 23-й минуте полузащитник «Амата» Евгений Харин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

ЦСКА — Ахмат

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
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Арсенал
Челси

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ИТБ2 (1.5)

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1.93

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Арсенал Т 1
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П2

31%

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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