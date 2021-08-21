Андрей Талалаев: «ЦСКА обыграл «Ахмат» по делу»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвел итоги матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:2)

«Объективно команда ЦСКА обыграла нас по делу. Ненужные ошибки, о чем уже говорили. В центральной зоне Эджуке при вхождении должен страховаться центральным полузащитником. Мои ребята делали 70 минут все, что могли. На сегодняшний день это близко к нашему максимуму возможностей. Сложно было бы играть более цельно вдесятером против 11.

Сейчас обороняться все умеют. Перестроились на 5-3-1. Вопрос в другом — мы с мячом не играли. Даже оставшись вдесятером, условно с «Рубином» мы создали два удара поворотом, да из которых были 1 на 1. Здесь вдесятером только робкая попытка со стандартов, когда Тимофеев бил и удар Карапузова с левой ноги — этого мало, чтобы в этой игре добиться положительного результата. Здесь обязательно нужно уколоть, забить. Это очень помогает в психологическом плане и сопернику создает дополнительное волнение. Слишком вольготно мы позволили играть армейцам во втором тайме. Если б не вынужденная замена, Конате получил в первом тайме микроповреждение... Пока игроки, которые выходят со скамейки, они, во-первых, не готовы, во-вторых, уровень. У ЦСКА на замену выходят игроки сборной», — заявил Талалаев.

На 23-й минуте полузащитник «Амата» Евгений Харин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.