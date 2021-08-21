Кафельников: «Зенит» уже чемпион! Никакого чемпионства у «Спартака» не будет»
Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников отреагировал на ничейный результат красно-белых против тульского «Арсенала» в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ (1:1).
«Да какое чемпионство? Чемпион уже давным-давно «Зенит»! Никакого чемпионства у «Спартака» на 100-летие не будет», — сказал Кафельников «СЭ».
После 5 туров «Спартак» располагается на 8-й строчке в турнирной таблице, набрав 7 очков. В активе «Арсенала» 4 балла и 13-е место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
KirillYuricch1
кафель как все свинофаны думает, что только свинтак может быть соперником зенита, они то канеш не будут чемпионами, но у нас есть более сильные конкуренты - лохомоты и бычки
21.08.2021
Ilya Gudman
Молодец , Женька , интересно у Мацуева , Назарова и прочих прапорщиков ещё остались иллюзии ?))
21.08.2021
Palacios жополиз
Не, ну по игре у нас давно чемпиона не определяют. А вот порешать с продленным-почему нет? Пусть Федун пошевелится.
21.08.2021
SPRAVEDLIVYI
Спартак чемпион кубка соли и кубка перца......вот....
21.08.2021
Владимир Иванович
-Опять Женя свои прогнозы опровергает. Спартак совсем не пополнился в межсезонье -собрал своих арендованных... А они умеют играть в футбол сегодняшний ?
21.08.2021
alex-ls
погодите, щас федун с женой вернутся из отпуска! :D
21.08.2021
Millwall82
какое чемпионство, алло. Ваш федун ни копейки на трансферы не дал, ни под ЛЧ, ни под столетие.
21.08.2021
TokTram
Ээээ... Но кто вообще о чемпионстве Спартака говорил? Кафельников что ли?
21.08.2021