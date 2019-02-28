Андрей Панюков: "Заплатил бы 300 тысяч евро, чтобы сыграть с "Зенитом", будь такая возможность"

Нападающий "Урала" Андрей Панюков, права на которого принадлежат "Зениту", сказал в интервью "Спорту день за днем", что хотел бы сыграть против петербургского клуба в матче 18-го тура чемпионата России. Однако президент "Урала" Григорий Иванов ранее рассказал, что за это "Зенит" потребует 300 тысяч евро.

– Вы не сыграете с "Зенитом". Что чувствуете?

– Это футбол, тут ничего не поделаешь. Придется смотреть игру с трибуны.

– Артем Дзюба в прошлом году сказал, что готов заплатить, чтобы сыграть против "Зенита". А вы готовы?

– Если бы у меня была бы возможность, я бы тоже заплатил.

– "Зенит" хотел вернуть вас из аренды зимой? Сергей Семак созванивался во время паузы? Или был диалог летом?

– Нет, личной беседы не было. И зимой меня вернуть не хотели.