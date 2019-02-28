14:33 | Футбол — РПЛ

Андрей Панюков: "Заплатил бы 300 тысяч евро, чтобы сыграть с "Зенитом", будь такая возможность"

0
Обсудить

Нападающий "Урала" Андрей Панюков, права на которого принадлежат "Зениту", сказал в интервью "Спорту день за днем", что хотел бы сыграть против петербургского клуба в матче 18-го тура чемпионата России. Однако президент "Урала" Григорий Иванов ранее рассказал, что за это "Зенит" потребует 300 тысяч евро.

– Вы не сыграете с "Зенитом". Что чувствуете?

– Это футбол, тут ничего не поделаешь. Придется смотреть игру с трибуны.

– Артем Дзюба в прошлом году сказал, что готов заплатить, чтобы сыграть против "Зенита". А вы готовы?

– Если бы у меня была бы возможность, я бы тоже заплатил.

– "Зенит" хотел вернуть вас из аренды зимой? Сергей Семак созванивался во время паузы? Или был диалог летом?

– Нет, личной беседы не было. И зимой меня вернуть не хотели.

Дополнительная информация

https://www.sportsdaily.ru/articles/andrej-panyukov-bud-u-menya-vozmozhnost-zaplatil-by-300-tysyach-chtoby-sygrat-protiv-zenita

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур
Материалы других СМИ