Бывший форвард «Урала» Панюков: «Я неоднократно играл в Грозном, там могут «убить» качественно»

Бывший форвард «Зенита» и «Урала» Андрей Панюков в разговоре с «СЭ» рассказал о выездных матчах в Грозном.

«Играть в Грозном решающий матч... Я знал, что «Урал» проиграет. Там всегда очень тяжело играть со всех точек зрения. Судейство домашнее. Это было всегда. Был бы я профессиональным футболистом, такого не сказал. Но сейчас я могу себе позволить это говорить. Я неоднократно играл в Грозном, там могут «убить» качественно», — сказал Панюков «СЭ».

«Урал» проиграл «Ахмату» в стыковых матчах РПЛ и ФНЛ (2:1, 0:2).