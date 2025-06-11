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11 июня 2025, 18:07

Бывший форвард «Урала» Панюков: «Я неоднократно играл в Грозном, там могут «убить» качественно»

Дарик Агаларов

Бывший форвард «Зенита» и «Урала» Андрей Панюков в разговоре с «СЭ» рассказал о выездных матчах в Грозном.

«Играть в Грозном решающий матч... Я знал, что «Урал» проиграет. Там всегда очень тяжело играть со всех точек зрения. Судейство домашнее. Это было всегда. Был бы я профессиональным футболистом, такого не сказал. Но сейчас я могу себе позволить это говорить. Я неоднократно играл в Грозном, там могут «убить» качественно», — сказал Панюков «СЭ».

«Урал» проиграл «Ахмату» в стыковых матчах РПЛ и ФНЛ (2:1, 0:2).

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Андрей Панюков
ФК Ахмат
ФК Урал
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
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