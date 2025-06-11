Гаджиев: «Можно оценить прошедший сезон на «четыре»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил прошедший сезон РПЛ.

— Эксперты оценивают дебютный сезон махачкалинского «Динамо» в РПЛ в среднем на «4 с плюсом», «5 с минусом». А вы какую оценку команде поставили бы?

— Нормальный сезон был у нашей команды. Можно оценить его на «четыре». Хотя я обычно так оценки не ставлю.

Считаю, команда играла на своем уровне. И что самое важное — она играла на своем уровне весь сезон, — приводит слова Гаджиева клубная пресс-служба.

В минувшем сезоне махачкалинское «Динамо» заняло 11-е место в РПЛ.