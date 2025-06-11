«Акрон» расстался с тремя полузащитниками

«Акрон» покинули футболисты Владимир Москвичев, Владимир Хубулов и Мавис Чибота, сообщает клубная пресс-служба.

По окончании срока аренды Москвичев и Хубулов возвращаются в свои клубы — «Торпедо» и «Крылья Советов». Кроме того, «Акрон» прекратил сотрудничество с Чиботой — игрок провел весеннюю часть сезона в аренде в израильском клубе «Бней Сахнин», а по ее завершении стороны решили не продолжать сотрудничество.

В минувшем сезоне тольяттинский клуб занял 9-е место в РПЛ.