Махачкалинское «Динамо» разгромила «Вардар» в товарищеском матче

Махачкалинское «Динамо» одержало крупную победу над «Вардаром» в товарищеском матче во время тренировочного сбора в Турции. Игра проходила в Белеке.

Российская команда обыграла клуб из Северной Македонии со счетом 3:0. Голы забили Андрес Аларкон, Гамид Агаларов (пенальти), Ян Джапо.

2 февраля у «Динамо» запланирован товарищеский матч с тульским «Арсеналом».