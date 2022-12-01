Канчельскис: «Главное, чтобы к Пиняеву заграницей был интерес»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о перспективах нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в европейских чемпионатах.

«Мы можем считать и думать, что Пиняев может перейти в зарубежный клуб. Но все равно, главное, чтобы за границей был к нему интерес и конкретика. Слова о том, что кто-то на карандаше и какой-то клуб следит за кем-то — это не то. Нужно, чтобы скауты какого-нибудь европейского клуба приехали сюда, просмотрели игрока и купили, вот это другой разговор. У зарубежных команд есть специальные люди, которые приезжают и смотрят 4-5 матчей игрока вживую, в другой стране, это уже конкретика. Да, Пиняев ездил в «Манчестер Юнайтед», играл за юношескую команду. Но главное — это приехать и остаться в клубе, а поехать и поиграть за «Манчестер Юнайтед» и я сейчас могу. Какой толк от этого всего, надо там оставаться. Если команда реально интересуется, то с ней можно хотя бы подписать предварительный контракт», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

Сегодня, 1 декабря, Пиняев стал победителем премии «Первая пятерка». Награда вручается лучшему молодому игроку РПЛ по итогам года.

В текущем сезоне 18-летний нападающий сыграл за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 3,5 миллиона евро.