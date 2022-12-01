Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:42

Канчельскис: «Главное, чтобы к Пиняеву заграницей был интерес»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о перспективах нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в европейских чемпионатах.

«Мы можем считать и думать, что Пиняев может перейти в зарубежный клуб. Но все равно, главное, чтобы за границей был к нему интерес и конкретика. Слова о том, что кто-то на карандаше и какой-то клуб следит за кем-то — это не то. Нужно, чтобы скауты какого-нибудь европейского клуба приехали сюда, просмотрели игрока и купили, вот это другой разговор. У зарубежных команд есть специальные люди, которые приезжают и смотрят 4-5 матчей игрока вживую, в другой стране, это уже конкретика. Да, Пиняев ездил в «Манчестер Юнайтед», играл за юношескую команду. Но главное — это приехать и остаться в клубе, а поехать и поиграть за «Манчестер Юнайтед» и я сейчас могу. Какой толк от этого всего, надо там оставаться. Если команда реально интересуется, то с ней можно хотя бы подписать предварительный контракт», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

Сегодня, 1 декабря, Пиняев стал победителем премии «Первая пятерка». Награда вручается лучшему молодому игроку РПЛ по итогам года.

В текущем сезоне 18-летний нападающий сыграл за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 3,5 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-glavnoe-chtoby-zagranitsey-k-pinyaevu-byl-interes-i-konkretika-1428505/
Андрей Канчельскис
Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник «Питтсбурга» Летанг во второй раз в карьере перенес инсульт
Пеле госпитализирован из-за ухудшения здоровья. Что известно о его состоянии
Погибшие при крушении самолета В55 в Армении летчики были гражданами РФ
Еврокомиссия отказалась извиняться перед Киевом за сообщение о потерях ВСУ
Москвичка ударила женщину ножом по лицу за громкий разговор по телефону в метро
Что происходит с экспортом
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент Сафонов: «У нас принято всей страной продавать то Захаряна, то Пиняева»
Экс-президент «Москвы» считает, что «Зенит» много не потеряет с уходом Алберто
В «Зените» назвали глупостями новость о продаже Юри Алберто «Коринтиансу»
Источник: «Зенит» готов продать Юри Алберто «Коринтиансу» за 10 миллионов евро
Владимир Габулов считает, что уровень чемпионата России сильно упал
«Ростов» проведет два зимних сбора в ОАЭ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-президент «Москвы» считает, что «Зенит» много не потеряет с уходом Алберто

Агент Сафонов: «У нас принято всей страной продавать то Захаряна, то Пиняева»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости