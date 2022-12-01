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Экс-президент «Москвы» считает, что «Зенит» много не потеряет с уходом Алберто

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус высказался о возможном переходе нападающего «Зенита» Юри Алберто в «Коринтианс». В текущем сезоне форвард выступает в бразильской команде на правах аренды.

«Мне сложно говорить в данной ситуации, когда существует для нас крайне неприемлемый момент, когда ФИФА разрешает футболистам прерывать контракты. Думаю, что «Зенит» много не потеряет с уходом этого футболиста в «Коринтианс». Остальное — арифметика второго класса средней школы: за сколько брали, за сколько ушел, сколько выплатили и так далее», — цитирует Белоуса «Спорт День за Днем».

21-летний нападающий перешел в «Зенит» из «Интернасьоналя» в феврале 2022 года за 25 миллионов евро. Действующее соглашение футболиста с российским клубом рассчитано до лета 2027 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/belous-zenit-mnogo-ne-poteryaet-s-ukhodom-alberto
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Юри Алберто
Юрий Белоус
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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Филипе Силва Малком

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