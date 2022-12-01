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Сегодня, 15:59

Агент Сафонов: «У нас принято всей страной продавать то Захаряна, то Пиняева»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов, который представляет интересы Константина Тюкавина, прокомментировал итоги премии «Первая пятерка-2022» лучшему молодому игроку РПЛ. Сегодня, 1 декабря, награду получил нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев.

«Еще до голосования сказал, что у Кости будет второе место. Потому что у нас принято всей страной продавать то Захаряна, то теперь Пиняева. Костя уехал, слава богу, на Мальдивы отдыхать. Стараюсь его не дергать. Человек отдыхает. Мы можем переписаться друг с другом, нормальная обстановка. Он никогда никому не завидовал. Я тоже поздравляю Сергея Пиняева с завоеванием премии», — цитирует Сафонова Sport24.

На премии «Первая пятерка-2022» Пиняев получил 317 баллов в голосовании и опередил форварда «Динамо» Тюкавина (258 баллов), полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова (172 балла), полузащитника «Крыльев Советов» Александра Коваленко (129 баллов) и защитника «Ростова» Александра Сильянова (124 балла).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-01-u-nas-prinyato-vsey-stranoy-to-prodavat-zakharyana-teper-pinyayeva-agent-safonov-ob-itogakh-pervaya-pyaterka-2022
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Спартак

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Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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