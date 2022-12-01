Агент Сафонов: «У нас принято всей страной продавать то Захаряна, то Пиняева»

Футбольный агент Алексей Сафонов, который представляет интересы Константина Тюкавина, прокомментировал итоги премии «Первая пятерка-2022» лучшему молодому игроку РПЛ. Сегодня, 1 декабря, награду получил нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев.

«Еще до голосования сказал, что у Кости будет второе место. Потому что у нас принято всей страной продавать то Захаряна, то теперь Пиняева. Костя уехал, слава богу, на Мальдивы отдыхать. Стараюсь его не дергать. Человек отдыхает. Мы можем переписаться друг с другом, нормальная обстановка. Он никогда никому не завидовал. Я тоже поздравляю Сергея Пиняева с завоеванием премии», — цитирует Сафонова Sport24.

На премии «Первая пятерка-2022» Пиняев получил 317 баллов в голосовании и опередил форварда «Динамо» Тюкавина (258 баллов), полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова (172 балла), полузащитника «Крыльев Советов» Александра Коваленко (129 баллов) и защитника «Ростова» Александра Сильянова (124 балла).