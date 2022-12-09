Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» высказался о возможном возвращении итальянского защитника Доменико Кришито в «Зенит».

«Нужно задавать этот вопрос Семаку. Я не главный тренер «Зенита». 35 лет, ничего страшного в возвращении в Россию нет. Если они хотят видеть его у себя, то пожалуйста. Сильнее ли Кришито Дугласа Сантоса? Для меня оба игрока хороши. Там уже решать главному тренеру», — сказал Канчельскис «СЭ».

35-летний итальянец выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год и провел за российский клуб 224 матча, забил 20 мячей и отдал 29 результативных передач. В составе петербуржской команды игрок дважды стал чемпионом России, два раза выигрывал Суперкубок и один раз — Кубок России.

Защитник также выступал за итальянские «Ювентус» и «Дженоа». В ноябре он покинул «Торонто».