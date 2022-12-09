Экс-тренер «Ростова» Тедеев: «Клуб стал для меня родным. Искренне уважаю весь его тренерский штаб»

Главный тренер «Алании» Заур Тедеев вспомнил время, когда он возглавлял «Ростов».

По словам наставника, он до сих пор следит за выступлениями клуба.

«Конечно, слежу за «Ростовом», — цитирует Тедеева «РБ Спорт». — Еще прошлой зимой я вместе с тренерским штабом готовил эту команду. Естественно, сейчас переживаю за нее. Это одна из моих самых любимых команд. Считаю, что выполнил определенную работу, которая пошла на благо, потому что многие футболисты играют и приносят результат.

Я всячески желаю удачи этой команде, искренне уважаю весь тренерский штаб. Хочу пожелать добра и руководству, и болельщикам. Мне очень приятно, что они до сих пор вспоминают обо мне, присылают много лестных слов. Безмерно за это благодарен. Надеюсь, что это продолжится долгие годы, потому что «Ростов» стал для меня во многом родным клубом».

41-летний специалист тренировал разные команды «Ростова» с 2019 по 2022 год. Также Тедеев был исполняющим обязанности главного тренера клуба в 2021 году.