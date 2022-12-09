Заур Тедеев считает, что «Ростов» может побороться за победу в РПЛ

Бывший старший тренер «Ростова» Заур Тедеев подвел итоги выступления команды в текущем сезоне РПЛ.

«На мой взгляд, функциональная готовность «Ростова» — одна из лучших в лиге. Я прекрасно знаю, как Валерий Георгиевич Карпин относится к восстановлению игроков, их питанию. Это все было на протяжении долгого количества времени. Считаю, что это большой плюс для команды, которая находится на правильном пути. Поэтому, возможно, «Ростов» навяжет борьбу за чемпионство. Я бы этого очень хотел», — цитирует Тедеева «РБ Спорт».

Команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 17 матчах турнира.