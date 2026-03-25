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25 марта, 21:06

В «Целе» отреагировали на информацию об интересе к Талалаеву зимой

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин прокомментировал «СЭ» информацию о том, что словенский клуб зимой приглашал на работу главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева. Об этом сообщил Telegram-канал «Мутко Против».

«У Андрея Викторовича действующий контракт. Я не могу вступать с ним переговоры. Куда бы он мог уйти? «Балтика» хорошо играет, он хорошо управляет командой. Я впечатлен его работой. Эта команда — событие года в РПЛ. Как вы себе представляете, чтобы зимой он перешел в другой клуб? Это просто нелогично», — сказал Голубин «СЭ».

Ранее Талалаев в интервью «СЭ» признался, что зимой мог возглавить команду, выступающую в еврокубках.

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Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Балтика
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 Родина 0 0 0 0 0-0 0
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