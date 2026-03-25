В «Целе» отреагировали на информацию об интересе к Талалаеву зимой

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин прокомментировал «СЭ» информацию о том, что словенский клуб зимой приглашал на работу главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева. Об этом сообщил Telegram-канал «Мутко Против».

«У Андрея Викторовича действующий контракт. Я не могу вступать с ним переговоры. Куда бы он мог уйти? «Балтика» хорошо играет, он хорошо управляет командой. Я впечатлен его работой. Эта команда — событие года в РПЛ. Как вы себе представляете, чтобы зимой он перешел в другой клуб? Это просто нелогично», — сказал Голубин «СЭ».

Ранее Талалаев в интервью «СЭ» признался, что зимой мог возглавить команду, выступающую в еврокубках.