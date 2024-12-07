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Сегодня, 13:16

Канчельскис верит в победу «Спартака»: «Обыграют нижегородцев и в хорошем настроении поедут в отпуск на третьем месте»

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 18 тура РПЛ «Спартак» — «Пари НН».

«Спартак» молодцы. Видно, что хорошо разбирали последних своих соперников. Думаю, «Спартак» обыграет нижегородцев и в хорошем настроении поедет в отпуск на третьем месте в турнирной таблице. Будь сейчас еще игры, приблизились бы сильнее к лидерам», — сказал Канчельскис «СЭ».

«Спартак» примет «Пари Нижний Новгород» в матче 18-го тура чемпионата России в субботу, 7 декабря. Игра пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени.

Спартаковцы набрали 34 очка в 17 турах РПЛ, а нижегородцы — 16 очков. В первом круге «Спартак» победил «Пари НН» со счетом 2:0.

Дарик Агаларов

Андрей Канчельскис
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

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